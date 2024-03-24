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23 марта, 21:06

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 19 снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

Российские военные предотвратили попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны, поразив 19 реактивных снарядов над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадали два человека. У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения правого плеча, а девушка получила ЗЧМТ и осколочные ранения волосистой части головы. Их госпитализировали.

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Напомним, около часа назад глава Белгородской области обратился к местным жителям и сообщил, что была объявлена воздушная тревога. Он призвал людей не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице, — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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