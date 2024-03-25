Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации из-за возгорания

В Ростовской области в результате пожара на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС были выведены из эксплуатации два энергоблока. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. <...> Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что пострадавших в результате ЧП нет.

Губернатор уточнил, что в результате пожара отключились две высоковольтные линии, однако в настоящее время энергоснабжение уже восстановлено.