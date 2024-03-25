ПВО отразила ракетную атаку в небе над Новочеркасском и Батайском
В городе Новочеркасске Ростовской области прогремели два громких взрыва. Повреждений нет, об этом на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.
"Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано. Буду держать подписчиков в курсе ситуации", — написал он.
Информацию о взрывах подтвердил глава региона Василий Голубев. В личном телеграм-канале он объяснил, что звуки были вызваны работой систем ПВО по целям в воздушном пространстве между Новочеркасском и Батайском.
"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", — сказано в публикации губернатора.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ пресекли попытку ВСУ нанести удары по объектам на российской территории с использованием беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО уничтожили 11 дронов противника над Ростовской областью.
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