ПВО отразила ракетную атаку в небе над Новочеркасском и Батайском

В городе Новочеркасске Ростовской области прогремели два громких взрыва. Повреждений нет, об этом на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.

"Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано. Буду держать подписчиков в курсе ситуации", — написал он.

Информацию о взрывах подтвердил глава региона Василий Голубев. В личном телеграм-канале он объяснил, что звуки были вызваны работой систем ПВО по целям в воздушном пространстве между Новочеркасском и Батайском.

"Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", — сказано в публикации губернатора.