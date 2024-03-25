Два комплекса ПВО Patriot уничтожены в аэропорту Жуляны в Киеве
Руденко: ВС РФ уничтожили в киевском аэропорту Жуляны два комплекса ПВО Patriot
Российские военные уничтожили американские системы "Патриот" (Patriot), установленные на территории аэропорта Жуляны в Киеве, сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Он отметил, что оттуда ракеты прилетали в дома мирных киевлян.
"Киевский аэропорт Жуляны освобождён от двух систем ПВО "Патриот". Оттуда очень часто ракеты, путая координаты, летели по жилым домам мирных киевлян. Наши ВКС РФ исправили это недоразумение. Не благодарите", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в США заявили, что российские беспилотники способны увидеть цель глубоко в тылу противника, после чего молниеносно нейтрализовать её. Поэтому украинское вооружение невозможно скрыть, замаскировать или спасти. Кроме того, там отметили, что ВС РФ легко уничтожают ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS.
ТАСС / Michal Fludra