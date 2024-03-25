Два комплекса ПВО Patriot уничтожены в аэропорту Жуляны в Киеве

Российские военные уничтожили американские системы "Патриот" (Patriot), установленные на территории аэропорта Жуляны в Киеве, сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Он отметил, что оттуда ракеты прилетали в дома мирных киевлян.

"Киевский аэропорт Жуляны освобождён от двух систем ПВО "Патриот". Оттуда очень часто ракеты, путая координаты, летели по жилым домам мирных киевлян. Наши ВКС РФ исправили это недоразумение. Не благодарите", — написал он в своём телеграм-канале.