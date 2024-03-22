Посол РФ Ноздрев пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Киеву

Появление японских ЗРК Patriot на Украине грозит тяжёлыми последствиями для двусторонних отношений между Токио и Москвой. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране Николай Ноздрев.

По словам дипломата, администрация премьер-министра Фумио Кисиды взяла курс на ремилитаризацию Японии и укрепление в обществе реваншистских настроений, с чем и связана либерализация политики по экспорту вооружений. Всё это сделано, заметил собеседник РИА "Новости", чтобы в кратчайшие сроки подстраиваться под желания США.

Говоря о возможном появлении японских ЗРК Patriot на Украине, Ноздрев отметил, что последние решения японского руководства принимались, можно сказать, впопыхах и отныне Штаты могут взять под свой контроль имеющиеся у Токио вооружения и распоряжаться ими по собственному усмотрению. В свою очередь Россия будет наблюдать за ситуацией, заверил посол.

"Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные Patriot не оказались на Украине, потому что, если это случится, наступят самые тяжёлые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги", — подчеркнул он, добавив, что о конкретных действиях говорить пока преждевременно.