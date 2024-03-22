Посол заявил, что отношения России и Японии достигли точки невозврата

Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся на самом низком за весь послевоенный период уровне. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Токио Николай Ноздрев в рамках интервью РИА "Новости" назвал их состояние "глубокой заморозкой".

"Если мы объективно взглянем на двусторонние отношения, то можно совершенно точно сказать, что они находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство", — заявил собеседник информагентства.

Дипломат подчеркнул, что работа по демонтажу отношений между двумя государствами ведётся сразу на нескольких направлениях. Он напомнил, что кроме отказа от договорённостей, которые были достигнуты за последние несколько десятков лет, японская сторона также принимает в отношении России санкции, "значение которых Токио всячески преувеличивает".

Помимо того, Ноздрев заявил, что в японском обществе пытаются создать устойчивое негативное общественное мнение о России. Также официальный Токио не перестаёт оказывать давление на свой собственный бизнес и создаёт различные препятствия для реализации совместных проектов, в которых заинтересованы сами японцы. Все эти факторы сказались на состоянии российско-японских отношений, которые по температурной шкале посол оценил как "находящиеся в глубокой заморозке".

"Я бы сказал, что отношения стали объектом глубокого замораживания. И очевидно, что эта ситуация продлится весьма длительный период, к сожалению", — констатировал Ноздрев.