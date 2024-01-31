В МИД РФ напомнили о недружественной позиции Японии и отказали в мирном договоре

Россия не собирается обсуждать с Японией заключение мирного договора ввиду недружественной позиции Токио. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ещё 21 марта 2022 года было опубликовано заявление МИД России об ответных мерах на решение правительства Японии. Российская сторона заявила тогда о том, что не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору", — напомнила дипломат во время брифинга.