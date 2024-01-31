В МИД РФ напомнили о недружественной позиции Японии и отказали в мирном договоре
Захарова: РФ не намерена обсуждать мирный договор с Японией из-за позиции Токио
Россия не собирается обсуждать с Японией заключение мирного договора ввиду недружественной позиции Токио. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ещё 21 марта 2022 года было опубликовано заявление МИД России об ответных мерах на решение правительства Японии. Российская сторона заявила тогда о том, что не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору", — напомнила дипломат во время брифинга.
Она указала, что РФ не считает возможным обсуждать подписание определяющего развитие двусторонних отношений документа с государством, занявшим откровенно недружественную позицию и стремящимся нанести ущерб интересам России. На данный момент российская позиция осталась такой же, как и была озвучена в 2022 году, подчеркнула Захарова.
Напомним, 30 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти Страны восходящего солнца хотели бы заключить мирный договор с Россией, однако продолжат продвигать политику санкций и оказывать поддержку Украине. На это отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сказав, что Москва не против мира с Токио, однако он возможен лишь в том случае, если страна признает Курилы российскими, а не "спорной территорией".
ТАСС / Сергей Фадеичев