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30 января, 05:55

Кисида снова заявил о желании Японии подписать мирный договор с Россией

Власти Японии хотели бы заключить мирный договор с Россией, однако продолжат продвигать политику санкций и поддерживать Киев. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Фумио Кисида. По его словам, в скором времени в Токио обсудят вопросы восстановления Украины.

"Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины. Однако Япония по-прежнему твёрдо привержена курса, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — заявил Кисида во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы
Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы

Ранее Лайф писал, что о планах по заключению мирного договора в конце декабря прошлого года сообщали в посольстве Японии. Там заявили, что государство сохраняет заинтересованность в решении территориального спора подобным образом. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все территориальные споры закрыты. Два года назад Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией. В России же отвечали, что Москва не откажется от суверенитета над островами.

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Unsplash / Gronemo

Ян Поланин
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