Кисида снова заявил о желании Японии подписать мирный договор с Россией

Власти Японии хотели бы заключить мирный договор с Россией, однако продолжат продвигать политику санкций и поддерживать Киев. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Фумио Кисида. По его словам, в скором времени в Токио обсудят вопросы восстановления Украины.