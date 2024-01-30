Кисида снова заявил о желании Японии подписать мирный договор с Россией
Власти Японии хотели бы заключить мирный договор с Россией, однако продолжат продвигать политику санкций и поддерживать Киев. Об этом сообщил премьер-министр островного государства Фумио Кисида. По его словам, в скором времени в Токио обсудят вопросы восстановления Украины.
"Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины. Однако Япония по-прежнему твёрдо привержена курса, направленного на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — заявил Кисида во время выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Ранее Лайф писал, что о планах по заключению мирного договора в конце декабря прошлого года сообщали в посольстве Японии. Там заявили, что государство сохраняет заинтересованность в решении территориального спора подобным образом. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что все территориальные споры закрыты. Два года назад Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией. В России же отвечали, что Москва не откажется от суверенитета над островами.
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