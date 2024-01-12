Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы
Ёсимаса Хаяси: Япония будет следить за обещанием Путина посетить Курилы
Власти Японии намерены внимательно следить за ситуацией из-за недавнего обещания президента России Владимира Путина посетить Курильские острова. Об этом сообщил генсекретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова", — говорится в сообщении.
По его словам, власти Японии не могут давать комментарии по заявлению российских властей, однако продолжат следить за развитием событий и "действовать соответствующим образом". Хаяси добавил, что Токио продолжит поддерживать Киев, а также сохранит санкционную политику в отношении РФ.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин пообещал на встрече с предпринимателями Дальнего Востока посетить Курильские острова, так как ни разу не был в этих краях. Он поддержал планы по развитию туризма на этой территории. При этом ранее российский лидер чётко отреагировал на территориальные претензии Японии, заявив, что флаг РФ никогда не будет спущен над Курильскими островами.
ТАСС / Елена Верещака