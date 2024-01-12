Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы

Власти Японии намерены внимательно следить за ситуацией из-за недавнего обещания президента России Владимира Путина посетить Курильские острова. Об этом сообщил генсекретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

"Нам известно, что президент Путин в ходе визита в Хабаровск 11 января заявил о том, что обязательно посетит так называемые Курильские острова", — говорится в сообщении.

По его словам, власти Японии не могут давать комментарии по заявлению российских властей, однако продолжат следить за развитием событий и "действовать соответствующим образом". Хаяси добавил, что Токио продолжит поддерживать Киев, а также сохранит санкционную политику в отношении РФ.