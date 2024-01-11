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Путин пообещал посетить Курилы

11 января, 07:24
Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока. Фото © LIFE/Павел Баранов

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока. Фото © LIFE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова, где пока ещё ни разу не был. Он также высказался в поддержку развития туризма на Курилах.

"Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", — сказал глава государства на встрече с предпринимателями Дальнего Востока.

Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию
Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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