Путин пообещал посетить Курилы
Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока. Фото © LIFE/Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что когда-нибудь обязательно посетит Курильские острова, где пока ещё ни разу не был. Он также высказался в поддержку развития туризма на Курилах.
"Надо развивать туристический кластер островов. Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду", — сказал глава государства на встрече с предпринимателями Дальнего Востока.
Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.