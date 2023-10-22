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22 октября, 09:11

Санкции против России помешали японцам ловить рыбу в районе Южных Курил

HS: Японские рыбаки лишились доступа к Курилам из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки лишились доступа к Южным Курильским островам из-за антироссийских санкций. Как сообщает Hokkaido Shimbun, заниматься рыбным промыслом не представляется возможным из-за натянутых отношений между Москвой и Токио.

"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", подчеркнули рыбаки.

Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил

Японские рыбаки так и не смогли начать промышленный вылов рыбы у Южных Курил

Теперь они смогут заниматься рыбным промыслом только около полуострова Немуро. Рыбаки обратились в японское правительство с требованием компенсировать им все убытки. Кроме того, сложившаяся ситуация поставила крест для Японии, которая надеется вернуть территории. Как уточняется, если японцы не смогут заниматься рыболовным промыслом, то и не будет смысла возобновлять разговоры о возвращении островов.

Напомним, 7 июня 2022 года стало известно, что Россия приостанавливает соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов от 1998 года. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение будет действовать, пока Токио не исполнит свои финансовые обязательства. А в январе дипломат заявляла, что Москва не может согласовать консультации по промыслу из-за введённых Японией антироссийских мер.

Россия вводит временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Россия вводит временное ограничение на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

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ТАСС / Юрий Смитюк

Дарья Нарыкова
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