Санкции против России помешали японцам ловить рыбу в районе Южных Курил

Японские рыбаки лишились доступа к Южным Курильским островам из-за антироссийских санкций. Как сообщает Hokkaido Shimbun, заниматься рыбным промыслом не представляется возможным из-за натянутых отношений между Москвой и Токио.

"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — подчеркнули рыбаки.

Теперь они смогут заниматься рыбным промыслом только около полуострова Немуро. Рыбаки обратились в японское правительство с требованием компенсировать им все убытки. Кроме того, сложившаяся ситуация поставила крест для Японии, которая надеется вернуть территории. Как уточняется, если японцы не смогут заниматься рыболовным промыслом, то и не будет смысла возобновлять разговоры о возвращении островов.