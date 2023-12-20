В Японии подтвердили нацеленность на мирный договор с Россией
Посольство Японии сообщило о планах Токио заключить мирный договор с Россией
Токио пытается оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий. Обложка © Unsplash
Япония сохраняет заинтересованность в решении территориального спора с Россией путём заключения мирного договора. Об этом РБК сообщили в японском посольстве.
Заявление японской дипмиссии прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о закрытии Россией всех территориальных споров, в том числе с Японией. Однако в Токио считают, что проблема остаётся неурегулированной.
"Подобная наша точка зрения также была передана российской стороне в ответ на нынешнее заявление", — подчеркнули дипломаты, имея в виду заявление Лаврова.
Напомним, что Токио пытается оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после вхождения в 1945 году архипелага в состав СССР. Москва же неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. В 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. В феврале этого года Кисида заявлял, что позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем.