В Японии подтвердили нацеленность на мирный договор с Россией

Япония сохраняет заинтересованность в решении территориального спора с Россией путём заключения мирного договора. Об этом РБК сообщили в японском посольстве.

Заявление японской дипмиссии прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о закрытии Россией всех территориальных споров, в том числе с Японией. Однако в Токио считают, что проблема остаётся неурегулированной.