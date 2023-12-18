Лавров: У России нет никаких территориальных споров с НАТО 18 декабря, 13:51 Сергей Лавров. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия не имеет ни одного территориального спора, во всех из них давно поставлены точки, в том числе это касается Японии. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, комментируя заявления Белого дома о якобы желании Москвы напасть на НАТО.

"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. Лайфа) сказал, что это чушь и всем, в том числе президенту [США Джо] Байдену, хорошо известно, что у России таких планов нет, что у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО", — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия закрыла все территориальные конфликты, в том числе с Японией, и Запад отлично понимает это, но не хочет признавать как данность.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявление американского коллеги Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. По его словам, РФ в войне со странами альянса совершенно не заинтересована: ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Российский лидер подчеркнул, что у нашего государства нет никаких территориальных претензий к НАТО.

Авторы Татьяна Миссуми