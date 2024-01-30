WSJ: Лондон передумал закупать снаряды у Японии для продолжения поддержки Киева

Великобритания решила не закупать у Японии снаряды калибра 155 миллиметров для пополнения своих запасов, чтобы продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Об этом узнала газета The Wall Street Journal.

Причины такого решения Лондона не называются, Токио тоже не комментирует ситуацию. Тем не менее представитель британского Минобороны заявил, что королевство продолжит поддержку Украины.