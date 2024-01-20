В Великобритании предложили передать Украине конфискованные лодки мигрантов

На запрос организации о передаче конфискованных у мигрантов плавсредств Украине власти Соединённого Королевства заявили, что большинство лодок непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии. Представитель Правительства Британии уточнил, что Лондон будет помогать Киеву, но не может передавать небезопасные и опасные малые лодки, которые подвергнут риску жизни. Вместе с тем, по данным газеты, с октября прошлого года украинским солдатам уже были переданы 15 надувных лодок. Они находились в плохом состоянии, но после поставки на юг Украины был проведён "ремонт, включавший установку новых двигателей и покраску в цвет хаки".