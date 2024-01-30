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Медведев заявил о планах разместить новое оружие на Курилах

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Медведев заявил о планах разместить новое оружие на Курилах

30 января, 09:55
Курильские острова. Обложка © ТАСС / Екатерина Ягель

Курильские острова. Обложка © ТАСС / Екатерина Ягель

Россия не против мирного договора с Японией, напомнив, что Курилы — это Россия, а не "спорная территория". Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя заявление японского премьера Фумио Кисиды.

"Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что: "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда, Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", написал он на странице во "ВКонтакте".

Медведев добавил, что Москве "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", и напомнил, что это никакие не "спорные территории", а Россия.

Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы
Власти Японии напряглись после обещания Путина посетить Курилы

Напомним, Кисида ранее заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, при этом одновременно продолжая политику антироссийских санкций.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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