Медведев заявил о планах разместить новое оружие на Курилах 30 января, 09:55 Курильские острова. Обложка © ТАСС / Екатерина Ягель

Россия не против мирного договора с Японией, напомнив, что Курилы — это Россия, а не "спорная территория". Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя заявление японского премьера Фумио Кисиды.

"Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что: "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда, Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", — написал он на странице во "ВКонтакте".

Медведев добавил, что Москве "глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям", и напомнил, что это никакие не "спорные территории", а Россия.

Напомним, Кисида ранее заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, при этом одновременно продолжая политику антироссийских санкций.

Авторы Александра Вишнякова