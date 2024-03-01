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1 марта, 02:56

Япония распространила антироссийские санкции ещё на 36 компаний и 12 физлиц

Власти Японии обновили санкционный список, пополнив его новыми российскими компаниями и физлицами. Под ограничения угодили 36 организаций и 12 человек, сказано в сообщении кабмина Страны восходящего солнца.

Рестрикции были введены в отношении ряда оборонных предприятий, таких как "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" и концерн "Калашников". Отныне им недоступен ряд экспортных операций. Персональные санкции наложены на председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева, детского омбудсмена Калужской области Ирину Агееву, бизнесмена Артёма Усса и других россиян.

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В последний день зимы санкционный список расширила и Новая Зеландия. Веллингтон ограничил 45 россиян и 16 компаний, которые якобы замешаны в обходе рестрикций для организации работы промышленности РФ.

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Илья Пушкарев
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