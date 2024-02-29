Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции 29 февраля, 07:18 Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Обложка © Shutterstock

Новая Зеландия вводит очередной пакет антироссийских санкций, которые коснутся 45 россиян и 16 компаний. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

"Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности", — говорится в тексте.

Ограничения затронут цены на нефть из России, а также поставки продукции через территорию третьих стран в РФ и Белоруссию. Указанные в перечне лица и организации столкнутся с рядом финансовых запретов, подчёркивается в документе. Как уточнил Питерс, в санкционный список попали и те россияне, которые якобы причастны к "закупкам оружия у Северной Кореи".

Ранее сообщалось, что 23 февраля ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. Под рестрикции подпали страны, которые помогают нашей стране обходить торговые ограничения. Также 27 российских организаций оказались в перечне, так как задействованы в военной отрасли РФ. В Европарламенте отметили, что летом могут принять ещё один пакет санкций.

Авторы Татьяна Миссуми