В ЕС хотят ввести новые санкции против РФ, которые уже почти не на что накладывать

В начале июня ЕС может принять новый пакет санкций против России, сообщил газете "Известия" депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

"Новые санкции могут быть введены в начале июня. Это будут целевые меры против конкретных секторов экономики. Сейчас по этому поводу ведётся дискуссия между странами-членами", — уточнил Томаш Здеховски.

В свою очередь, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич обратил внимание на то, что лидеры ЕС хотят решить этот вопрос до 6–9 июня, когда состоятся выборы в Европарламент.

Он считает, почти половина граждан ЕС выступает за конфликт и санкции, что подталкивает политиков к желанию получить дополнительную народную поддержку. Член Европарламента от ФРГ Гуннар Бек надеется, что санкции будут приняты даже раньше июня. Единственное, подчеркнул он, еврочиновникам почти что уже не на что накладывать эти ограничения.