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Пять российских губернаторов попали под новые санкции Евросоюза

23 февраля, 15:27
Евросоюз ввёл санкции в отношении пяти российских губернаторов. Обложка © Shutterstock

Евросоюз ввёл санкции в отношении пяти российских губернаторов. Обложка © Shutterstock

Евросоюз включил в очередной антироссийский санкционный список, утверждённый сегодня, пятерых губернаторов РФ. Информация об этом появилась в официальном журнале ЕС.

Под рестрикции попали глава Белгородской области Вячеслав Гладков, рязанский губернатор Павел Малков, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Также в списке оказались Наталья Комарова и Алексей Дюмин, возглавляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тульскую область соответственно.

Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия отказалась блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. Многие заводы, которые включили в список, находятся на территории третьих стран, среди них Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция. Ответ Москвы не заставил себя ждать — Кремль запретил въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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