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Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

23 февраля, 10:15
Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. Обложка © Shutterstock

Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. Обложка © Shutterstock

Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, которые коснутся 194 компаний и физлиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Документ вступит в силу после официальной публикации.

"Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении ещё 106 физических и 88 юридических лиц", — говорится в тексте.

Как уточняется, 27 российских организаций оказались в перечне, так как помогают военно-промышленной отрасли РФ. На эти предприятия ЕС наложит жёсткие ограничения в сфере экспорта продукции и технологий, в том числе в отношении товаров, которые "могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Некоторые оказавшиеся под санкциями заводы расположены в таких странах, как Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция. По мнению ЕС, все эти предприятия задействованы "в обходе торговых ограничений".

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Напомним, на данный момент европейские санкции действуют в отношении более чем двух тысяч россиян и компаний РФ. В ЕС уже предупреждали, что ограничения, вводимые 13-м санкционным пакетом, затронут и предприятия из других стран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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