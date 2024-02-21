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21 февраля, 18:58

В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат компании ещё из трёх стран

Euractiv: В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включит компании из КНР и Индии

В рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введёт ограничения против компаний из Индии, Китая и Турции. Об этом сообщает бельгийский портал Euractiv.

По данным СМИ, рестрикции будут распространяться на три компании из КНР, европейскому бизнесу запретят вести с ними дела. В Брюсселе считают, что эти фирмы якобы причастны к гипотетическим "поставкам чувствительных технологий в Россию, применяемых на поле боя на Украине". Кроме того, Брюссель введёт ограничения против индийских и турецких компаний, которые, как утверждается, "помогают российскому ВПК получать доступ к запрещённым" односторонними санкциями ЕС товарам и технологиям.

Помимо того, новый пакет вводит запрет на выдачу виз и замораживает активы министра обороны КНДР Кан Сун Нама за якобы имевшие место поставки баллистических ракет РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее опровергал утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян оказывает Москве военную помощь.

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года
Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года

Напомним, ранее СМИ сообщили, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. В публикации указано, что ограничения вводятся в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине, которую проводит Россия. Меры вступят в силу 24 февраля. Новый санкционный пакет ЕС против РФ включает около 200 компаний и физлиц, но в него не попали новые отраслевые меры.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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