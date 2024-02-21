В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат компании ещё из трёх стран
Euractiv: В 13-й пакет антироссийских санкций ЕС включит компании из КНР и Индии
В рамках 13-го пакета антироссийских санкций ЕС введёт ограничения против компаний из Индии, Китая и Турции. Об этом сообщает бельгийский портал Euractiv.
По данным СМИ, рестрикции будут распространяться на три компании из КНР, европейскому бизнесу запретят вести с ними дела. В Брюсселе считают, что эти фирмы якобы причастны к гипотетическим "поставкам чувствительных технологий в Россию, применяемых на поле боя на Украине". Кроме того, Брюссель введёт ограничения против индийских и турецких компаний, которые, как утверждается, "помогают российскому ВПК получать доступ к запрещённым" односторонними санкциями ЕС товарам и технологиям.
Помимо того, новый пакет вводит запрет на выдачу виз и замораживает активы министра обороны КНДР Кан Сун Нама за якобы имевшие место поставки баллистических ракет РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее опровергал утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян оказывает Москве военную помощь.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. В публикации указано, что ограничения вводятся в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине, которую проводит Россия. Меры вступят в силу 24 февраля. Новый санкционный пакет ЕС против РФ включает около 200 компаний и физлиц, но в него не попали новые отраслевые меры.
ТАСС / EPA