Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года

Европейский союз (ЕС) продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".

"Ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены ещё на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года", — указано в заявлении.

В сообщении журнала говорится, что речь идёт о санкциях, которые ввели из-за вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В заявлении указано, что будет целесообразным сохранить в силе все принятые меры и ввести дополнительные ограничения в случае необходимости.