Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года
Европейский союз (ЕС) продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза".
"Ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены ещё на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года", — указано в заявлении.
В сообщении журнала говорится, что речь идёт о санкциях, которые ввели из-за вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В заявлении указано, что будет целесообразным сохранить в силе все принятые меры и ввести дополнительные ограничения в случае необходимости.
Решение о продлении антироссийских санкций вступит в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале ЕС".
А ранее Life.ru писал, что ЕС может одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля по итогам встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против РФ на этот раз. Однако не все лидеры стран считают целесообразным вводить или продлевать антироссийские санкции. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ограничения Евросоюза в отношении РФ работают неэффективно.
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