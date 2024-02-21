ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ
Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России
Послы стран Евросоюза согласовали тринадцатый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении бельгийского представительства в Совете ЕС.
"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. Теперь пакет пройдёт письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утверждён к 24 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
В публикации указано, что ограничения вводятся в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине, которую проводит Россия. Меры вступят в силу 24 февраля. Новый санкционный пакет ЕС против РФ включает около 200 компаний и физлиц, но в него не попали новые отраслевые меры.
А ранее Life.ru писал, что ЕС собирался одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля по итогам встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против РФ на этот раз. Однако не все лидеры стран считают целесообразным вводить или продлевать антироссийские санкции. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ограничения Евросоюза в отношении РФ работают неэффективно. Позднее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года.
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