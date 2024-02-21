ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ

Послы стран Евросоюза согласовали тринадцатый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении бельгийского представительства в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. Теперь пакет пройдёт письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утверждён к 24 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.