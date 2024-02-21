Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 10:00

ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, пишут СМИ

Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали тринадцатый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении бельгийского представительства в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. Теперь пакет пройдёт письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утверждён к 24 февраля", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

В публикации указано, что ограничения вводятся в связи со специальной военной операцией (СВО) на Украине, которую проводит Россия. Меры вступят в силу 24 февраля. Новый санкционный пакет ЕС против РФ включает около 200 компаний и физлиц, но в него не попали новые отраслевые меры.

Лавров — о новых санкциях против РФ: США уступают ЕС в русофобской кампании
Лавров — о новых санкциях против РФ: США уступают ЕС в русофобской кампании

А ранее Life.ru писал, что ЕС собирался одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля по итогам встречи глав МИД стран объединения в Брюсселе. СМИ раскрыли, какие ограничения ЕС планирует ввести против РФ на этот раз. Однако не все лидеры стран считают целесообразным вводить или продлевать антироссийские санкции. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ограничения Евросоюза в отношении РФ работают неэффективно. Позднее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров