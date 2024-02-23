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23 февраля, 08:04

Китай пригрозил Британии из-за новых санкций против России

Посольство КНР в Британии анонсировало контрмеры на санкции Лондона против РФ

Пекин введёт ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, под которые попали три китайских производители. Об этом объявило посольство КНР в Лондоне.

"Санкции, введённые британской стороной в отношении соответствующих предприятий, — односторонние действия, абсолютно не обоснованные международным правом. Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний", – предупредили в дипмиссии.

Китай обратил внимание на свою "объективную и справедливую" позицию по украинскому кризису. Посольство подчеркнуло, что выступает категорически против санкций. Дипмиссия предупредила Лондон о том, что любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят "решительный отпор".

"Главная буревестница" США похвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России
"Главная буревестница" США похвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России

Накануне Великобритания расширила санкции против России, включив в список ещё 50 физлиц и компаний, связанных с производством боеприпасов и перевозкой нефти. Ограничения коснулись в том числе трёх компаний из Китая, трёх из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ и Швейцарии.

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Андрей Бражников
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