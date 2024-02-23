Китай пригрозил Британии из-за новых санкций против России

Пекин введёт ответные меры на новые антироссийские санкции Великобритании, под которые попали три китайских производители. Об этом объявило посольство КНР в Лондоне.

"Санкции, введённые британской стороной в отношении соответствующих предприятий, — односторонние действия, абсолютно не обоснованные международным правом. Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний", – предупредили в дипмиссии.

Китай обратил внимание на свою "объективную и справедливую" позицию по украинскому кризису. Посольство подчеркнуло, что выступает категорически против санкций. Дипмиссия предупредила Лондон о том, что любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят "решительный отпор".