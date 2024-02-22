Британия внесла в санкционный список против России ещё 50 физлиц и компаний

Великобритания расширила санкции против России, включив в список ещё 50 физлиц и компаний, связанных с производством боеприпасов и перевозкой нефти. Обновлённый перечень опубликован на сайте МИД Соединённого Королевства.

В частности, под рестрикции попали Пермский пороховой завод и руководство компании "Новатэк". Также в списки внесены председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, "Арктик СПГ – 2" и его директор Олег Карпушин, представители руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК), поставщики станков "Битван", холдинг "Стан", ЧВК "Редут" и завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске.

Также в санкционный список Британии включили особую экономическую зону "Алабуга". Ограничения введены и в отношении трёх компаний из Китая, трёх из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая её владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.