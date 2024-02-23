"Главная буревестница" США похвасталась "сотнями, сотнями и сотнями" санкций против России

США включат в свой новый пакет санкций против России сотни новых ограничений, которые якобы могут сделать рестрикции "разрушительными", похвасталась заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни, и сотни, и сотни их в следующие пару дней. Я подожду и позволю Белому дому объявить о нём", — с радостью заметила "главная буревестница" США на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Также она уточнила, что "подавляющее большинство" новых ограничительных мер будет направлено на то, чтобы "закрыть бреши в санкционном режиме", которые позволяют обходить рестрикции.