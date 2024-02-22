Российская экономика удивила МВФ силой своего роста, несмотря на санкции

"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — заявила она на брифинге.

А ранее МВФ предупредил страны Запада о том, что конфискация замороженных российских активов должна быть подкреплена правовыми основаниями. Там отметили, что удерживающие средства РФ государства должны самостоятельно определить их судьбу в ходе обсуждений.