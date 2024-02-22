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22 февраля, 17:54

Российская экономика удивила МВФ силой своего роста, несмотря на санкции

МВФ: Россия демонстрирует удивительный экономический рост в условиях санкций

Россия показала поразительный экономический скачок в условиях санкций. Такое заявление сделала директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак.

"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — заявила она на брифинге.

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А ранее МВФ предупредил страны Запада о том, что конфискация замороженных российских активов должна быть подкреплена правовыми основаниями. Там отметили, что удерживающие средства РФ государства должны самостоятельно определить их судьбу в ходе обсуждений.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Мышляева
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