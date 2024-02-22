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МВФ предостерёг Запад от поспешной конфискации активов РФ из-за возможных рисков

22 февраля, 17:19
МВФ предостерёг от действий по конфискации активов РФ, которые бы привели к рискам. Обложка © Shutterstock

МВФ предостерёг от действий по конфискации активов РФ, которые бы привели к рискам. Обложка © Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил страны Запада о том, что конфискация замороженных российских активов должна быть подкреплена правовыми основаниями. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы любые действия имели достаточное правовое обоснование, чтобы избежать потенциальных рисков. К ним относятся риски судебных разбирательств, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы", — пояснила она.

По её словам, государства, удерживающие активы Российской Федерации, должны самостоятельно определить их судьбу в ходе обсуждений между собой.

В МИД пригрозили ответными мерами в случае изъятия Киевом российских активов
В МИД пригрозили ответными мерами в случае изъятия Киевом российских активов

Напомним, страны Евросоюза и G7 после начала спецоперации заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных активов РФ. О своём желании получить эти средства не раз говорил и Владимир Зеленский. При этом в Совфеде стремление Запада завладеть российскими активами назвали бандитизмом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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