МВФ предостерёг Запад от поспешной конфискации активов РФ из-за возможных рисков 22 февраля, 17:19 МВФ предостерёг от действий по конфискации активов РФ, которые бы привели к рискам. Обложка © Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил страны Запада о том, что конфискация замороженных российских активов должна быть подкреплена правовыми основаниями. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

"С нашей точки зрения, важно, чтобы любые действия имели достаточное правовое обоснование, чтобы избежать потенциальных рисков. К ним относятся риски судебных разбирательств, риски принятия контрмер и риски для международной валютной системы", — пояснила она.

По её словам, государства, удерживающие активы Российской Федерации, должны самостоятельно определить их судьбу в ходе обсуждений между собой.

Авторы Татьяна Миссуми