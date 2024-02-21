Регион

Уведомления отключены

21 февраля, 02:34

В МИД пригрозили ответными мерами в случае изъятия Киевом российских активов

МИД РФ: Россия примет ответные, зеркальные меры, если Киев конфискует её активы

Москва примет зеркальные ответные меры в случае конфискации Киевом российских активов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планы Украины конфисковать два самолёта Ан-148.

"Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — подчеркнул дипломат.

Галузин обратил внимание на то, что Москва при данном развитии событий будет защищать свои интересы всеми законными способами, и не исключил ответных мер зеркального характера.

Киев похвастался гарантиями от США относительно конфискации российских активов
Киев похвастался гарантиями от США относительно конфискации российских активов

Life.ru напоминает, что в конце декабря прошлого года Киев сообщил о планах конфисковать в доход государства два пассажирских самолёта Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин финанс ко".

Обложка ©

t.me / МИД РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров