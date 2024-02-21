В МИД пригрозили ответными мерами в случае изъятия Киевом российских активов

Москва примет зеркальные ответные меры в случае конфискации Киевом российских активов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планы Украины конфисковать два самолёта Ан-148.

"Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — подчеркнул дипломат.

Галузин обратил внимание на то, что Москва при данном развитии событий будет защищать свои интересы всеми законными способами, и не исключил ответных мер зеркального характера.