В МИД пригрозили ответными мерами в случае изъятия Киевом российских активов
МИД РФ: Россия примет ответные, зеркальные меры, если Киев конфискует её активы
Москва примет зеркальные ответные меры в случае конфискации Киевом российских активов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планы Украины конфисковать два самолёта Ан-148.
"Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества", — подчеркнул дипломат.
Галузин обратил внимание на то, что Москва при данном развитии событий будет защищать свои интересы всеми законными способами, и не исключил ответных мер зеркального характера.
Life.ru напоминает, что в конце декабря прошлого года Киев сообщил о планах конфисковать в доход государства два пассажирских самолёта Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин финанс ко".
t.me / МИД РФ