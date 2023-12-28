Киев заявил о планах конфисковать два российских самолёта Ан-148

"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн финанс ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолёта Ан-148-100Е", — сказано в сообщении министерства на странице в социальной сети.