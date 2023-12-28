Киев заявил о планах конфисковать два российских самолёта Ан-148
Минюст Украины намерен конфисковать два российских пассажирских самолёта Ан-148
Киев планирует конфисковать в доход государства два пассажирских самолёта Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин финанс ко". Соответствующий иск Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн финанс ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолёта Ан-148-100Е", — сказано в сообщении министерства на странице в социальной сети.
Ранее США созвали срочные переговоры для обсуждения передачи замороженных российских активов Украине. Это произошло на фоне трудностей у Конгресса с выделением Незалежной новых средств и из-за опустошения собственных "карманов" Штатов. При этом Евросоюз, а также власти Италии, Франции и Германии сомневаются в законности этой идеи.
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