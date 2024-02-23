Россия ответила на 13-й пакет санкций Евросоюза

В ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза Россия запретила въезд гражданам сообщества, которые помогают киевскому режиму, а также людям, выступающим за конфискацию активов. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

"Речь идёт о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран – членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, занимающихся созданием трибунала в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, в список попали лица, выступающие за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Незалежной, а также те, кто поддерживает введение санкций против нашей страны и пытается подорвать отношения Москвы с другими государствами. Помимо того, въезд запретили представителям Совета Европы, членам законодательных собраний стран ЕС, участникам ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые допускают недружественные высказывания в адрес России.

Вместе с тем в МИД РФ добавили, что Москва считает незаконными европейские санкции в отношении нашей страны, которые подрывают международно-правовые прерогативы СБ ООН. В министерстве пообещали, что Россия будет и дальше давать своевременный и адекватный ответ на недружественные акции со стороны западных стран.