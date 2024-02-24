В Госдуме объяснили, как карты "Мир" будут работать за границей после новых санкций
Депутат Говырин: У системы "Мир" нет ограничений работы с зарубежными партнёрами
Российская платёжная система "Мир" никак не ограничена в вопросах сотрудничества с зарубежными партнёрами, а решение о том, принимать ли платежи по таким картам или нет, остаётся на совести иностранных банков. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.
"У платёжной системы "Мир" нет никаких ограничений в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, а решение о приёме карт в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно. Если иностранные банки в курортных странах отказывались — они много теряли, ведь это не россияне остались без денег за границей, а те, кто обеспечивал тёплый приём", — объяснил парламентарий.
По его словам, иностранные банки в курортных странах теряют доходы, отказываясь брать деньги российских туристов, как это происходило полтора года назад. По большей части отказ в обслуживании карт "Мир" зависит от того, насколько то или иное государство боится санкций. К примеру, в Турции, Египте, Таиланде и на прочих излюбленных у российских туристов курортах уже давно нашли способ обходить такие ограничения. Также очевидно, что Кубе бояться нечего. При этом в России, само собой, карты будут работать нормально. А обработка операций по картам международных платёжных систем, которые были выпущены в наших банках, также будет проводиться в штатном режиме. На крайний случай можно брать с собой в путешествие наличные.
"Если кому-то нужно будет за границу, то он может взять с собой наличные доллары, положить их в сейф в отеле. Хотя при таком раскладе, если россияне будут в Европе и Азии массово расплачиваться наличными и в целом будет продолжаться политика непродуманных санкций, это ведь может привести и к тому, что с Восточного полушария в США просто отправят корабль с долларами, как 60 лет назад", — подытожил Говырин.
Напомним, 23 февраля ЕС был утверждён очередной — 13-й — пакет санкций против Российской Федерации. Он затронул 194 компании и физических лица, в частности некоторые предприятия в третьих странах, таких как Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Казахстан, Таиланд и Турция. Кроме того, в списке оказались пять губернаторов российских регионов. Европейские компании не обошли вниманием и некоторые крупные российские компании, например строительную фирму ПИК и производителя автомобилей Aurus. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир". Также о новых ограничениях, направленных против РФ, сообщили Канада и Австралия.
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