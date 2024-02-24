В Госдуме объяснили, как карты "Мир" будут работать за границей после новых санкций

Российская платёжная система "Мир" никак не ограничена в вопросах сотрудничества с зарубежными партнёрами, а решение о том, принимать ли платежи по таким картам или нет, остаётся на совести иностранных банков. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.

"У платёжной системы "Мир" нет никаких ограничений в сотрудничестве с зарубежными партнёрами, а решение о приёме карт в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно. Если иностранные банки в курортных странах отказывались — они много теряли, ведь это не россияне остались без денег за границей, а те, кто обеспечивал тёплый приём", — объяснил парламентарий.

По его словам, иностранные банки в курортных странах теряют доходы, отказываясь брать деньги российских туристов, как это происходило полтора года назад. По большей части отказ в обслуживании карт "Мир" зависит от того, насколько то или иное государство боится санкций. К примеру, в Турции, Египте, Таиланде и на прочих излюбленных у российских туристов курортах уже давно нашли способ обходить такие ограничения. Также очевидно, что Кубе бояться нечего. При этом в России, само собой, карты будут работать нормально. А обработка операций по картам международных платёжных систем, которые были выпущены в наших банках, также будет проводиться в штатном режиме. На крайний случай можно брать с собой в путешествие наличные.