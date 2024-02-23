Канада внесла в санкционный список против России 10 физлиц и 153 юрлица

"Канада вводит дополнительные санкции в отношении десяти физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединённым Королевством и Соединёнными Штатами", — следует из документа.

Кроме того, сегодня стало известно о введении ЕС нового пакета антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. В частности, туда попали пять губернаторов, в том числе Белгородской области, которая последнее время почти каждый день попадает под обстрел ВСУ. Примечательно, что многие заводы из списка находятся на территории третьих стран, например Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Москва, кстати, уже ответила на такой недружественный шаг и запретила въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.