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23 февраля, 16:23

Канада внесла в санкционный список против России 10 физлиц и 153 юрлица

Канадские власти ввели новые санкции против Российской Федерации. На этот раз в список попали десять физических и 153 юридических лица, говорится в заявлении главы МИД королевства Мелани Жоли.

"Канада вводит дополнительные санкции в отношении десяти физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединённым Королевством и Соединёнными Штатами", — следует из документа.

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Кроме того, сегодня стало известно о введении ЕС нового пакета антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. В частности, туда попали пять губернаторов, в том числе Белгородской области, которая последнее время почти каждый день попадает под обстрел ВСУ. Примечательно, что многие заводы из списка находятся на территории третьих стран, например Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Москва, кстати, уже ответила на такой недружественный шаг и запретила въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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