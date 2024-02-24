Медведев требует мстить Западу за санкции против россиян: "На войне как на войне" Медведев: Новые санкции Запада направлены против всего населения России 24 февраля, 09:01 Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Новые антироссийские санкции Запада направлены против всего населения нашей страны, а не только касаются властей и бизнеса. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя 13-й санкционный пакет Евросоюза.

"Эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чём любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране", — написал политик в телеграм-канале.

Он уверен, что в своей санкционной политике зарубежные политики следуют одному принципу: "Чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру". По словам Медведева, Москва привыкла жить под гнётом зарубежных запретов и ограничений, но пора начать жёстко отвечать Западу, осознав, что теперь санкции направлены против каждого из нас.

"Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги. <…> А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне", — написал Медведев.

Он предложил создавать Западу трудности в экономике, раскачивать его общественное мнение, указывая американцам и европейцам на бездарную политику их собственных властей, продвигать международные решения против западных интересов и тому подобное.

Авторы Татьяна Миссуми