Австралия определилась с новыми антироссийскими санкциями
МИД Австралии объявил о санкциях против 55 физических лиц и 37 организаций РФ
Канберра ввела новые антироссийские санкции, в списке 55 физических и 37 юридических лиц. Соответствующее заявление главы Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг опубликовано на сайте ведомства.
С её слов, Австралия уже ввела более 1200 рестрикций против Москвы. Она также добавила, что страна продолжает поддерживать Украину и её народ.
Ограничения направлены против тех, кто причастен к так называемой депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России. Также под санкции подпали объекты оборонного, энергетического, горнодобывающего и медийного секторов РФ. Кроме того, рестрикциям подверглись "объекты, участвующие в российских закупочных сетях в Белоруссии, Иране и Северной Корее". Полный список подсанкционных лиц и организаций пока не приводится.
Ранее Life.ru писал, что Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. Многие предприятия, включённые в список, находятся в других странах: Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. По мнению объединения, все эти предприятия задействованы "в обходе торговых ограничений". Москва уже ответила на этот недружественный шаг, запретив въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.
Wikipedia / Thennicke