Австралия определилась с новыми антироссийскими санкциями

Канберра ввела новые антироссийские санкции, в списке 55 физических и 37 юридических лиц. Соответствующее заявление главы Министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг опубликовано на сайте ведомства.

С её слов, Австралия уже ввела более 1200 рестрикций против Москвы. Она также добавила, что страна продолжает поддерживать Украину и её народ.

Ограничения направлены против тех, кто причастен к так называемой депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России. Также под санкции подпали объекты оборонного, энергетического, горнодобывающего и медийного секторов РФ. Кроме того, рестрикциям подверглись "объекты, участвующие в российских закупочных сетях в Белоруссии, Иране и Северной Корее". Полный список подсанкционных лиц и организаций пока не приводится.