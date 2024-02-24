Чёртова дюжина: Какими санкциями Брюссель собирается наказать Москву Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Европа пытается отказаться от торговли с половиной планеты и чем закончится для ЕС 13-й пакет санкций против России. 23 февраля, 21:35 Брюссель. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Вот неймётся нищим европейцам хоть как-нибудь отжать российские деньги. Неможется просто, кушать не могут и компот не льётся в рот. Не мытьём, так катаньем. Проигрывая глобальное противостояние, не способные должным образом снабжать и финансировать своих прокси на Украине, они продолжают пытаться нагадить хоть в мелочах. И теперь постпреды стран ЕС согласовали 13-й пакет с пакетами, извините, пакет с санкциями, который намереваются утвердить голосованием 24 февраля. Этим пакетом вводят рестрикции ещё против 193 граждан России. И так уже ввели почти 18 тысяч, не помогло — теперь думают, что ещё двести им как-то помогут.

Хотя со стороны это больше выглядит как формальность — вроде нужно изображать активность, вот и изображают, а даст ли это хоть какой-то результат и, более того, не ударит ли это их самих в ответ, никого не волнует.

Кроме того, евробюрократы предлагают запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России. То есть с почти половиной населения планеты. Такими темпами они скоро прекратят торговать со всем миром, окуклившись в кокон самоизоляции.

Затем вытащили из нафталина чучело Ходорковского и его старый иск о компенсациях акционерам ЮКОСа. И политически ангажированный суд в Амстердаме присудил "выплатить акционерам ЮКОСа 60 миллиардов долларов". Самое смешное, указывающее на чисто политические мотивы суда, — это сопутствующие заявления, что "решение могут изменить, если Россия освободит политзаключённых", или что "эти деньги могут передать Украине".

Это как вообще? Если это деньги для акционеров, то каким боком к ним вопрос с заключёнными? Если это деньги для акционеров, то каким боком к ним Украина? Впрочем, режиму Зеленского этих денег всё равно не видать, потому что только дальнейшие апелляции займут ещё минимум полтора-два года. Получается, что "мы заботимся о правах акционеров, но деньги им в результате не дадим". То есть даже слепоглухому ежу понятно, что это просто повод для попыток украсть у России деньги под благовидным предлогом.

Ибо помощник гинеколога в прошлом, а ныне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "ЕС в ближайшие дни легализует использование процентных доходов от замороженных активов России для поддержки Украины".

Сто раз уже сказано, причём не мной, а профессиональными юристами, специализирующимися по европейскому праву: не существует законных механизмов для подобного. Просто не существует. Нет даже в лицемерном европейском праве статей: "нельзя, но если очень хочется, то можно". Это чистой воды "незаконное присвоение чужой собственности", то есть мошенничество и воровство.

Или если бы они вводили санкции против всех, кто с кем-то воюет, то должны были бы ввести их против США и Израиля. Да и против себя, ведь они вторглись в Ливию несколько лет назад с необоснованной и немотивированной агрессией. Напоминаю, что у антиливийской коалиции не было мандата ООН, это был чистый акт агрессии. Но ограничения и санкции вводят только против России, американские и израильские активы никто не конфискует, например, для последующей компенсации афганцам и палестинцам соответственно.

Впрочем, Урсулу можно даже где-то понять, но не простить. Скоро выборы в Европарламент, где по результатам её должны утвердить на новый срок. А с "перемогами" очень туго. По всей Европе бастуют фермеры и транспортники, ведущие экономики ЕС в рецессии, показатели промпроизводства падают уже пару лет. Жизнь в Европе становится всё дороже и беспросветнее. Единственное, что остаётся в такой ситуации, — это винить во всех бедах Евросоюза "коварных русских" и выдавать за помощь воровство чужих активов. Своих-то ведь уже особо и не осталось.

Авторы Александр Роджерс