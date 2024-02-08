"Китай всё": Что означает отказ банка Chouzhou Commercial работать с Россией Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, кто и зачем создаёт информационную повестку в ключе "Китай отказался от России" и почему новость о главном для импортёров банке Китая Chouzhou Commercial, который остановил все расчёты с РФ, может оказаться фейком. 7 февраля, 21:40 Если коммерческий банк рассылает уведомления, что не может обслуживать клиентов, это может означать, что большие проблемы возникли у самого банка в первую очередь. Обложка © Shutterstock

Опубликованную "Блумбергом" "новость" о том, что "главный для импортёров банк Китая Chouzhou Commercial остановил все расчёты с Россией", подхватили "Ведомости" и подали это как свой авторский материал, хотя при прочтении и сравнении чётко видно, что это рерайт публикации с западного ресурса. Поскольку фактура не отличается разнообразием.

Если бы мне давали 100 рублей каждый раз, когда "Китай всё", то я был бы очень богатым человеком. Известные блогеры-россияне, которые живут в Китае, устают эти однотипные фейки разоблачать. В данном случае, чтобы разобраться, не обязательно быть синологом, достаточно здравого смысла и умения работать с источниками.

Для начала зададимся вопросом: "Зачем это "Блумбергу"?" "Блумберг" вовсе не коммерческое издание, как некоторые пытаются подавать. А вполне себе пропагандистская помойка, чей хозяин не скрывает своих политических амбиций и уже пытался баллотироваться в президенты США — "но не шмагла". Поэтому ресурс обслуживает интересы политического вашингтонского истеблишмента и круглосуточно рассказывает: "Спящий Джо ещё о-го-го", "Мы всех нагнули" и тому подобный бред.

Вбрасывается всё это ради "Ну вот и всё!", "Китай прогнулся", "Не нужно было им доверять", "Россия в изоляции, нужно сдаваться" и прочих "братушек". Следом обязательно начинают выпиваться Байкалы, вырубаться тайги, тайные китайские города в Сибири и миллиарды китайцев захватывают Дальний Восток. Чтобы вызвать в России у тех, кто это прочёл, как минимум чувство безысходности.

Товарооборот России с Китаем при этом стабильно растёт. И за январь – ноябрь 2023 года вырос на 26,7%, составив рекордные 218,17 миллиарда долларов, таким образом, установленная лидерами двух стран на 2023 год цель уже достигнута (об этом свидетельствуют обнародованные в декабре данные Главного таможенного управления КНР). Соответственно, с учётом декабря годовой товарооборот составит порядка 240 миллиардов долларов. Но кого интересует скучная реальность, когда можно пофонтанировать эмоциями и получить дозу дофамина?

Ладно, давайте разберёмся, что там в очередной раз с сотым "Ну вот и всё, Китай вонзил нож в спину". Идём в первоисточник. "Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией". И сразу возникает первый вопрос: а с какой стати это "главный банк для импортёров", как написано в заголовке у "Блумберга" и "Ведомостей"?

Главный банк Китая — это Bank of China, объёмы его трансакций гораздо больше. А про Zhejiang Chouzhou Commercial Bank многие вообще не слышали, в том числе те, кто занимается коммерческими операциями с Китаем (особенно если они работают не с Шэньчжэнем). И что значит "уведомил"? А если я скажу: "Покажите письмо"? Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!

Если коммерческий банк рассылает уведомления, что не может обслуживать клиентов, это может означать, что большие проблемы возникли у самого банка в первую очередь. Поэтому там должно быть подробное обоснование оправдательного характера, почему так получилось. Но письма нет. На этом вообще можно было бы закончить разбор фейка, ибо, собственно, "нет тела — нет дела". Не доказан сам факт существования подобного письма.

Потому что если бы письмо на самом деле существовало, то все дальнейшие "Об этом нам рассказали три бизнесмена", "Информацию подтвердили в деловых объединениях" и прочие "Кивнули финансовые консультанты" были бы попросту не нужны. Вот письмо — и вопросы отпадают. Но нет письма.

И, кстати, что за "три бизнесмена"? У бизнесменов есть фамилии? У "деловых объединений" есть названия? У "финансовых консультантов" есть фамилии и занимаемые должности? Кто все эти воображаемые люди?

Народный банк Китая является самым крупным финансовым институтом в мире по объёму имеющихся у него резервов. Фото © ТАСС / AP / Andy Wong

Нормальная подача новости — это "Василий Пупкин, работающий в конторе "Рога и копыта", сообщил (дальше идёт прямой текст Василия)". Чтобы читатель мог самостоятельно определить достоверность информации и компетентность её источника.

Я тоже так могу. "Мой источник в Госдепе сообщил, что в ставке Байдена все малахольные". В Белом доме работает специальный аптечный киоск, где сотрудники администрации и политики могут без рецепта и бесплатно получить широкий спектр наркотических препаратов.

Идём дальше. Где официальная новость в китайских новостных агентствах? Где комментарии от китайского Центробанка и представителей властей? Где аналогичные от наших? Ничего этого нет. Есть ничем не подтверждённый вброс, подобных которому за последние года два было уже под сотню. Каждый раз "Всё, Китай присоединился к антироссийским санкциям, ну вот и всё", но потом рост товарооборота за год на треть. Реальность разбивает все потуги западной пропаганды.

Авторы Александр Роджерс