Попавшие на деньги: 5 мировых гигантов, обваливших свою прибыль после ухода из России Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, какие деньги теряют крупнейшие представители нефтегаза, автомобилестроения и банковского сектора при выходе из российских проектов. 4 февраля, 21:40 Посетитель у закрытого магазина Victoria’s Secret в торговом центре "Метрополис". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют "Всё хорошо, прекрасная маркиза", рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть "зомби", но при этом стоимость акций продолжает расти). Только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.

Нефтегазовая отрасль

Так, например, происходит с британо-нидерландской нефтяной компанией Shell, громко покинувшей Россию в 2022 году. Уже семь кварталов подряд она фиксирует последовательное снижение прибыли: только в четвёртом квартале прошлого года было зафиксировано снижение на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.

Стела заправочной станции Shell на Аминьевском шоссе. Британская нефтегазовая компания Shell намерена поэтапно отказаться от использования российских нефти и газа. 2022 год. Фото © ТАСС / Александр Щербак

При этом компания активно пытается противостоять оттоку инвесторов, выплачивая рекордные дивиденды и занимаясь обратным выкупом собственных акций. На это в прошлом квартале было потрачено около 40% всего денежного потока компании. При таких раскладах все усилия сосредоточены на том, чтобы оставаться на плаву, а на разведку, разработку и развитие средств уже не остаётся.

Можете сравнить это со стратегией того же "Газпрома", который временно прекратил выплаты дивидендов и сосредоточился на инвестициях в основной капитал и развитии новых направлений деятельности. Вот кто реально занимается повышением капитализации (в историческом смысле этого слова).

В целом же потери Shell от ухода из России оцениваются в 4,2 миллиарда долларов, плюс каждый квартал — ещё около 240 миллионов недополученной прибыли.

Автомобили

Следующий в списке — автомобильный концерн "Мерседес-Бенц". Который осенью 2022 года ушёл из России, продав свой подмосковный завод ГК "Автодом". Теперь, спустя чуть более года, "Мерседес-Бенц" пытается продать всю свою немецкую сеть салонов.

Осенью 2022 года концерн "Мерседес-Бенц" ушёл из России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Да, я в курсе, что уже выходили "разоблачения" с формулировками "там не всё так однозначно", но всё же продают. Это медицинский факт. И это совершенно точно означает, что дела у компании идут плохо, ибо никто не будет продавать розничную сеть (и лишаться розничных наценок), если всё замечательно. Занимаются реструктуризацией и распродают активы, только когда дела приближаются к банкротству и нужно резать расходы и срочно искать источник дополнительных денег, хотя бы ценой продажи части активов. Так что дела у любимого автомобиля Гитлера идут, мягко говоря, не очень хорошо.

Женское бельё

Третьим в список мы включим модный бренд женского белья Victoria’s Secret. Эта компания также громко ушла из России весной 2022 года. У неё длинная история вранья, когда американская компания пыталась изображать из себя европейскую и даже врала на своём сайте, что её штаб-квартира в Лондоне, хотя она в Огайо. Понятно, что слоган "Бельё прямо с ранчо из-под коровы" не особо способствовал бы продажам.

Покупатели у закрытого магазина Victoria’s Secret. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Беда не приходит одна, и кроме русофобии Victoria’s Secret подхватила и woke-болезнь (термин, означающий акцент на социальных вопросах). И примерно в то же время, когда компания ушла из России, начались реформы и в другом направлении: вместо красивых и стройных моделей она начала привлекать в рекламу толстых одноногих негритянок. Я не утрирую, такой ролик действительно есть на "Ютубе".

Естественно, резкое падение продаж, огромные убытки, сотни закрытых фирменных магазинов в Европе и США. Спустя почти два года, когда компания оказалась на грани банкротства, там попытались отказаться от "бодипозитива" и вернуться к нормальным моделям. Но не окажется ли это слишком поздно — мы скоро увидим.

Можно, конечно, было бы набрать для рейтинга множество однотипных компаний с похожими историями, благо их предостаточно. Но я постарался максимально разнообразить примеры русофобии, сделать выборку по более широкому спектру.

Химпроизводство

Производство химической корпорации BASF. Фото © Shutterstock

Поэтому четвёртым в списке идёт не компания, ушедшая с российского рынка (хотя формально она ушла), а скорее отказавшаяся от российского сырья. Это немецкая (уже нет) химическая корпорация BASF. Люди постарше наверняка помнят её прекрасные, без преувеличения, аудио- и видеокассеты, превосходившие по качеству подавляющее большинство конкурентов. И вот теперь эта корпорация закрыла все свои немецкие заводы и перенесла в Китай и Юго-Восточную Азию, в Германии её больше нет.

Банки

И пятым в нашем диверсифицированном списке идут европейские банки — швейцарский Credit Suisse и французский Societe Generale. У обоих после присоединения к антироссийским санкциям прошлой весной были серьёзные проблемы, которые пытались погасить серией слияний, поглощений и финансовых вливаний со стороны ЕЦБ и нацбанков обеих стран.

У швейцарского банка Credit Suisse после присоединения к антироссийским санкциям начались серьёзные проблемы. Фото © ТАСС / AP / Christophe Ena

После чего швейцарцы вроде как всё поняли и от санкций отказались. Но после года воздержания неделю назад снова заявили, что поддержат часть антироссийских санкций из 12-го пакета. Что характерно, в банковском секторе практически сразу снова начало штормить (почему так будет, мы уже сто раз объясняли и предсказывали). Некоторые, видимо, просто необучаемые.

Как видим, русофобия — это не просто больно и убыточно. Зачастую сопровождается и другими болезнями головного мозга, также приводящими к проблемам, убыткам и банкротству. Как говорил великий Эрик Берн: "Лечат любовь, катастрофы и психотерапия". А раз любить и лечиться они не хотят, то будут страдать от катастроф.

А вы скучаете по ушедшим западным компаниям? 0 Скучаю, к каким-то товарам я привык Не скучаю, я нашел им замену среди других марок Я не следил за марками, просто выбираю товары по доступной мне цене

Авторы Александр Роджерс