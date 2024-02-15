Психическая атака: Зачем Австрия обманывает Европу, что покончит с российским газом Аналитик и публицист Александр Роджерс анализирует, почему ряд СМИ заявил о том, что австрийские власти готовятся к выходу из договоров на поставку российского газа, заключённых ранее нефтегазовым концерном OMV. 14 февраля, 21:43 Представитель Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер уже заявил, что "планы Минэнерго Австрии выйти из договора о поставках российского газа являются безумными и приведут к ещё большему взлёту цен". Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Как сообщают нам новостные агентства, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что "Австрия планирует выход из контрактов на поставку газа из России". Некоторые привычно понесли это как "Ну вот и всё, Австрия уже отказалась от российского газа".

Это примерно как в новости про "США выделяют Украине 90 миллиардов долларов". Если полезть в первоисточники, то оказывается, что это только очередной законопроект (четвёртый в серии, три предыдущих провалились), согласно которому из 90 миллиардов долларов общей суммы для Украины там предусмотрено только 14, остальное — Израилю, Тайваню и на прочие расходы. Кроме того, проголосовала только Верхняя палата парламента США, а в Нижней его не пропустят республиканцы, имеющие там большинство.

Так и здесь. Если найти первоисточник новости про Австрию, то госпожа министр только выразила озабоченность, что Австрия слишком сильно зависит от российского газа, особую тревогу у Вены вызывает зависимость транзита газа через Украину. И уже под таким углом дальше добавила, что "эксперты анализируют экономические последствия потенциального выхода из контрактов". Согласитесь, "изучают возможность" и "потенциального выхода" сильно отличается от "нам нужно немедленно разорвать контракты", как это подают некоторые медиа.

Эксперты ведь (если они нормальные эксперты) могут и в результате изучения проблемы прийти к выводу, что заместить российский газ нечем или слишком дорого. Потому что именно так на самом деле и обстоят дела. Россия за 2023 год поставила в Австрию 64% всего потреблённого ей газа. И можете сами посмотреть на карте, где Австрия, а где Норвегия, Катар, Ливия и Алжир, которые теоретически тоже могут поставлять газ в Европу и рассматриваться в качестве альтернативы. И прикинуть логистику этого процесса.

Что касается, например, американского LNG, то для покупки газа Австрии не хватает самой малости — выхода к морю (по сравнению с этим строительство терминалов для его разгрузки и разжижения это сущая мелочь).

Опять же, представитель Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) по вопросам энергетики и экономики Аксель Кассеггер уже заявил, что "планы Минэнерго Австрии выйти из договора о поставках российского газа являются безумными и приведут к ещё большему взлёту цен". Примерно аналогичную позицию озвучила и Австрийская народная партия.

Исторически Австрия была первой страной Европы, которая стала покупать российский газ. Соответствующий контракт с СССР был заключён ещё в 1968 году. Всё той же компанией OMV (целиком "ОМВ Газ Маркетинг энд Трейдинг ГмбХ"), которая покупает его и сейчас.

В июне 2018 года существующий контракт был продлён до 2040 года, причём дополнительное соглашение предусматривало увеличение объёмов закупаемого газа на один миллиард кубометров в год (с семи до восьми миллиардов кубометров). Контракт действует по формуле "бери или плати", то есть даже в случае отказа от использования российского газа платить за него всё равно придётся.

В июне 2018 года контракт между Москвой и Веной был продлён до 2040 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

И глава этой компании Альфред Штерн в январе делал заявление не о прекращении закупок газа в России, а о высоком риске прекращения его транзита через Украину. Так что и это, и заявления министра энергетики свидетельствуют не о конфликте с Россией, а больше об озабоченности опасностью прекращения транзита со стороны Украины.

Нет, я понимаю, что на министра энергетики и окружающей среды оказывает сильное давление русофобское лобби Евросоюза. И что многие политики вынуждены делать заявления об "аморальности российского газа" (как это заявлял в прошлом году нынешний канцлер Австрии Карл Нехаммер). Но Норвегия физически не может больше добывать газа, и её транзитные мощности используются по максимуму.

Более того, Австрия ещё и зарабатывает, перепродавая "аморальный" российский газ соседним странам ЕС. Так что для австрийцев российский газ не только жизненно необходим, но и выгоден, а "рассматривать возможность" и "изучать теоретические последствия" можно десятилетиями (пока конфликт не завершится и заниматься такой ерундой больше не придётся). Как известно, "такие вопросы с кондачка не решаются, зайдите на недельке" (а там и ишак сдохнет).

Просто новость "Австрия озабочена прекращением транзита газа через Украину" прочитает меньше человек, чем "Австрия разрывает контракты с "Газпромом". И ряд СМИ этим злоупотребляет. Вот и вся "сенсация".

Авторы Александр Роджерс