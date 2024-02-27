"Караван идёт": Силуанов оценил влияние антироссийских санкций на экономику

Ответственная макроэкономическая политика должна быть ответом Москвы на антироссийские санкции. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что Россия не первый год находится в условиях подобного санкционного давления. Несмотря на все введённые Западом пакеты мер санкционного воздействия, направленные против РФ, российским властям необходимо проводить ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, чем они и занимаются.

Помимо того, Силуанов подчеркнул, что санкции, бесспорно, повлияли на РФ. Однако Москве удалось завершить прошлый год с неплохими показателями в этом направлении. Таким образом российская экономика показала свой рост так же, как и инвестиции. Эти показатели достигли отметок 5,4% и 10,5% соответственно. Поэтому, как считает собеседник информагентства, России надо идти своим путём.