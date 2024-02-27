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27 февраля, 19:38

"Караван идёт": Силуанов оценил влияние антироссийских санкций на экономику

Силуанов заявил, что экономика России выросла, несмотря на санкции Запада

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Обложка © t.me / Минфин России

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Обложка © t.me / Минфин России

Ответственная макроэкономическая политика должна быть ответом Москвы на антироссийские санкции. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что Россия не первый год находится в условиях подобного санкционного давления. Несмотря на все введённые Западом пакеты мер санкционного воздействия, направленные против РФ, российским властям необходимо проводить ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, чем они и занимаются.

Помимо того, Силуанов подчеркнул, что санкции, бесспорно, повлияли на РФ. Однако Москве удалось завершить прошлый год с неплохими показателями в этом направлении. Таким образом российская экономика показала свой рост так же, как и инвестиции. Эти показатели достигли отметок 5,4% и 10,5% соответственно. Поэтому, как считает собеседник информагентства, России надо идти своим путём.

"Караван идёт своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут иметь минимальное влияние", — заключил Силуанов.

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Напомним, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список были внесены 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. Также были введены определённые меры против платёжной системы "Мир".

Алексей Соловьёв
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