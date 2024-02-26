Экономика показала свою устойчивость: В Кремле оценили новые санкции против РФ
Песков: Экономика России устойчива к санкциям, это признают в том числе в США
Экономика России показала устойчивость в условиях санкций, это признают в том числе и в США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет антироссийских санкций.
"Российская экономика показала свою устойчивость, причём в данном случае это можно даже не от нас сказать, это по словам представителей США. Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, она адаптировалась и она продолжает своё развитие", — указал представитель Кремля на брифинге.
Как сообщал Life.ru, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир", строительной компании ПИК и производителя автомобилей Aurus. Всего под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе лица в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Также о новых санкциях, направленных против РФ, сообщили Канада и Австралия.
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