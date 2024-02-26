Экономика показала свою устойчивость: В Кремле оценили новые санкции против РФ

Экономика России показала устойчивость в условиях санкций, это признают в том числе и в США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет антироссийских санкций.

"Российская экономика показала свою устойчивость, причём в данном случае это можно даже не от нас сказать, это по словам представителей США. Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, она адаптировалась и она продолжает своё развитие", — указал представитель Кремля на брифинге.