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26 февраля, 10:05

Экономика показала свою устойчивость: В Кремле оценили новые санкции против РФ

Песков: Экономика России устойчива к санкциям, это признают в том числе в США

Экономика России показала устойчивость в условиях санкций, это признают в том числе и в США. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет антироссийских санкций.

"Российская экономика показала свою устойчивость, причём в данном случае это можно даже не от нас сказать, это по словам представителей США. Российская экономика продемонстрировала свою устойчивость, она адаптировалась и она продолжает своё развитие", — указал представитель Кремля на брифинге.

"Нужно продолжать наносить ущерб": В Белом доме недовольны устойчивостью российской экономики
"Нужно продолжать наносить ущерб": В Белом доме недовольны устойчивостью российской экономики

Как сообщал Life.ru, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир", строительной компании ПИК и производителя автомобилей Aurus. Всего под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе лица в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Также о новых санкциях, направленных против РФ, сообщили Канада и Австралия.

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Александр Юнашев
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