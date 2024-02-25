"Нужно продолжать наносить ущерб": В Белом доме недовольны устойчивостью российской экономики

"Это правда, что российская экономика с точки зрения обеспечения функционирования военной машины оказалась устойчива. Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир", строительной компании ПИК и производителя автомобилей Aurus. Всего под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе лица в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Также о новых санкциях, направленных против Москвы, сообщили Канада и Австралия.