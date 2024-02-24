США не преуспели в своём намерении изолировать Россию за два года беспрецедентных санкций. Именно это помешало снова опустить железный занавес, говорится в материале газеты The New York Times.

"Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", — пишет издание.

Авторы напоминают, что команда главы Штатов Джо Байдена начала дипломатическое давление на Российскую Федерацию сразу же, как только была объявлена специальная военная операция на Украине. Применялись санкции против российской экономики, звучали призывы к коллективной обороне всего мирового сообщества. Вашингтон планировал отпугнуть компании и страны от самой мысли о сотрудничестве с Россией.

Тем не менее по прошествии двух лет, говорится в материале, РФ совершенно точно не оказалась изолирована так, как себе это представляли в Белом доме. Не говоря уже о том, что в некоторых частях Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы возросло и продолжает крепчать.

При этом американские чиновники по-прежнему настаивают на том, что Москве было нанесено тяжёлое стратегическое поражение. Вот только вне Европы и Северной Америки всё выглядит несколько иначе. К примеру, Китай, Индия и Бразилия закупают российскую нефть в рекордных объёмах, а Россия развивает экономические отношения с другими государствами, не говоря уже о том, что большинство крепких дипломатических связей Москвы сохранилось, в том числе с близкими партнёрами США.