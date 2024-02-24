В США назвали две силы России, которые помешали снова опустить железный занавес
NYT: США не добились успеха за 2 года попыток изолировать Россию
США не преуспели в своём намерении изолировать Россию за два года беспрецедентных санкций. Именно это помешало снова опустить железный занавес, говорится в материале газеты The New York Times.
"Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада", — пишет издание.
Авторы напоминают, что команда главы Штатов Джо Байдена начала дипломатическое давление на Российскую Федерацию сразу же, как только была объявлена специальная военная операция на Украине. Применялись санкции против российской экономики, звучали призывы к коллективной обороне всего мирового сообщества. Вашингтон планировал отпугнуть компании и страны от самой мысли о сотрудничестве с Россией.
Тем не менее по прошествии двух лет, говорится в материале, РФ совершенно точно не оказалась изолирована так, как себе это представляли в Белом доме. Не говоря уже о том, что в некоторых частях Азии, Африки и Южной Америки влияние Москвы возросло и продолжает крепчать.
При этом американские чиновники по-прежнему настаивают на том, что Москве было нанесено тяжёлое стратегическое поражение. Вот только вне Европы и Северной Америки всё выглядит несколько иначе. К примеру, Китай, Индия и Бразилия закупают российскую нефть в рекордных объёмах, а Россия развивает экономические отношения с другими государствами, не говоря уже о том, что большинство крепких дипломатических связей Москвы сохранилось, в том числе с близкими партнёрами США.
Автор напомнил, что президент РФ Владимир Путин называл санкционную политику Запада долгосрочной стратегией, которая нанесла мощнейший урон всей мировой экономике, снизив качество жизни миллионов людей. Однако, несмотря на то что многие отмечают неэффективность мер против РФ, Западу не хватает ответственности, чтобы признать их фиаско.
Ранее Life.ru сообщал о том, что ЕС согласовал 13-й пакет санкций против РФ, они распространяются на 194 компании и физлица. Многие оказавшиеся в списке предприятия находятся вне пределов РФ, в Европейском союзе считают, что с их помощью Россия обходит наложенные ограничения. Москва, в свою очередь, ответила на санкции, запретив европейским чиновникам, содействующим киевскому режиму и поддерживающим инициативу конфискации зарубежных активов РФ, въезжать на российскую территорию. Сегодня утром стало известно о том, что правительство Австралии тоже ввело антироссийские санкции в отношении 55 физических и 37 юридических лиц.
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