Посольство КНР в США считает запугиванием санкции против китайских компаний
КНР считает санкции США против китайских компаний, вводимые за связи с Россией, экономическим принуждением и попыткой запугивания. Так прокомментировал ТАСС действия Вашингтона пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.
"Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания", — заявил он.
По словам пресс-секретаря посольства, Пекин решительно против того, чтобы США выходили за рамки концепции нацбезопасности и подавляли китайские компании. Лю Пэнъюй заверил, что КНР сделает всё возможное для защиты собственных интересов.
Напомним, 23 февраля стало известно о введении ЕС нового пакета антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. Многие предприятия из списка находятся на территории третьих стран, например Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Москва уже ответила на такой недружественный шаг, запретив въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.
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