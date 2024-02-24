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24 февраля, 00:52

Посольство КНР в США считает запугиванием санкции против китайских компаний

КНР считает санкции США против китайских компаний, вводимые за связи с Россией, экономическим принуждением и попыткой запугивания. Так прокомментировал ТАСС действия Вашингтона пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.

"Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания", — заявил он.

По словам пресс-секретаря посольства, Пекин решительно против того, чтобы США выходили за рамки концепции нацбезопасности и подавляли китайские компании. Лю Пэнъюй заверил, что КНР сделает всё возможное для защиты собственных интересов.

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Напомним, 23 февраля стало известно о введении ЕС нового пакета антироссийских санкций, которые коснулись 194 компаний и физлиц. Многие предприятия из списка находятся на территории третьих стран, например Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Москва уже ответила на такой недружественный шаг, запретив въезд в РФ европейским чиновникам, которые помогают киевскому режиму и выступают за конфискацию зарубежных активов нашей страны.

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Лариса Сафронова
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