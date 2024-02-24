Посольство КНР в США считает запугиванием санкции против китайских компаний

КНР считает санкции США против китайских компаний, вводимые за связи с Россией, экономическим принуждением и попыткой запугивания. Так прокомментировал ТАСС действия Вашингтона пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.

"Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания", — заявил он.

По словам пресс-секретаря посольства, Пекин решительно против того, чтобы США выходили за рамки концепции нацбезопасности и подавляли китайские компании. Лю Пэнъюй заверил, что КНР сделает всё возможное для защиты собственных интересов.