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26 февраля, 10:17

"Ничего нового": В Кремле оценили новые антироссийские санкции Запада

Песков: В новых антироссийских санкциях Запада нет ничего принципиально нового

Очередные антироссийские санкции, которые на минувшей неделе ввели Евросоюз, США и их союзники, не включили в себя ничего принципиально нового. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред [и так наносится], вы знаете, эффект бумеранга работает", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как добавил Песков, из-за введённых против нашей страны рестрикций серьёзно страдает европейская экономика, а также ущемляются интересы американских компаний.

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Напомним, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир", строительной компании ПИК и производителя автомобилей Aurus. Всего под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе лица в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Также о новых санкциях, направленных против Москвы, сообщили Канада и Австралия.

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Александр Юнашев
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