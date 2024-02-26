"Ничего нового": В Кремле оценили новые антироссийские санкции Запада
Песков: В новых антироссийских санкциях Запада нет ничего принципиально нового
Очередные антироссийские санкции, которые на минувшей неделе ввели Евросоюз, США и их союзники, не включили в себя ничего принципиально нового. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред [и так наносится], вы знаете, эффект бумеранга работает", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Как добавил Песков, из-за введённых против нашей страны рестрикций серьёзно страдает европейская экономика, а также ущемляются интересы американских компаний.
Напомним, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. А США ввели санкции против платёжной системы "Мир", строительной компании ПИК и производителя автомобилей Aurus. Всего под американские ограничения подпали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе лица в Казахстане, КНР, Сербии и ОАЭ. Также о новых санкциях, направленных против Москвы, сообщили Канада и Австралия.
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