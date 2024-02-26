"Ничего нового": В Кремле оценили новые антироссийские санкции Запада

Очередные антироссийские санкции, которые на минувшей неделе ввели Евросоюз, США и их союзники, не включили в себя ничего принципиально нового. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике. Косвенно этот вред [и так наносится], вы знаете, эффект бумеранга работает", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как добавил Песков, из-за введённых против нашей страны рестрикций серьёзно страдает европейская экономика, а также ущемляются интересы американских компаний.