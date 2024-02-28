Захарова высмеяла "потуги" ЕС подорвать экономику России санкциями

Очередной — уже 13-й — пакет санкций, который на днях принял Евросоюз, не окажет никакого влияния на ход специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна наработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно нивелировать очередные брюссельские потуги подорвать устойчивую тенденцию роста российской экономики. И уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, реализацию нашего внешнеполитического курса", — сказала дипломат на брифинге.

Напомним, 23 февраля ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В частности, под них подпали страны, которые помогают нашей стране обходить торговые ограничения. При этом 27 российских организаций оказались в перечне, поскольку помогают военно-промышленной отрасли РФ. В Европарламенте после этого заявили, что летом могут принять новый пакет санкций, которые уже почти не на что накладывать.