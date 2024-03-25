В Киеве прогремели три мощных взрыва
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Сразу три сильных взрыва прогремели в украинской столице около 11:30 мск в понедельник, 25 марта. Как минимум один из них, со слов очевидцев, прогремел в районе аэропорта Жуляны, над ним виден столб дыма. В данный момент в Киеве и области объявлена воздушная тревога. В мэрии заявили, что работает ПВО.
"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места", — сообщил в телеграм-канале градоначальник Виталий Кличко.
Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Всю ночь там раздавались взрывы, а прилёты были зафиксированы в том числе в Киеве.