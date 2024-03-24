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24 марта, 03:25

В Киеве прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Всю ночь в Незалежной раздаются взрывы, в настоящее время прилёты зафиксированы в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, там работает ПВО.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Хмельницкой и Львовской областях.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Как уже рассказывал Life.ru, 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины в результате массированного ракетного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Половина Украины осталась без электричества. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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