В Киеве прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Всю ночь в Незалежной раздаются взрывы, в настоящее время прилёты зафиксированы в Киеве. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, там работает ПВО.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Хмельницкой и Львовской областях.
Как уже рассказывал Life.ru, 21 марта стало известно о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины в результате массированного ракетного удара. В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Половина Украины осталась без электричества. Харьков погрузился в режим блэкаута. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась крупнейшему удару за всё время.
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