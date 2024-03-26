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26 марта, 07:06

Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трёх

Гладков: При обстреле ВСУ белгородского села Головчино пострадала женщина

Сгоревший при обстреле белгородского села Головчино автомобиль. Обложка © t.me / vvgladkov

Сгоревший при обстреле белгородского села Головчино автомобиль. Обложка © t.me / vvgladkov

Женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ села Головчино Грайворонского округа, где также получили ранения двое пожарных. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. Фото t.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. Фото t.me / vvgladkov

По его словам, пострадавшая с осколочным ранением доставлена в больницу. Гладков добавил, что в селе повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте, в здании пожарной части. Предварительно, повреждено шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. По его словам, два человека пострадало. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка. В Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО "Вампир" в Белгородской области. А утром силы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над регионом. По данным МЧС, двое пожарных получили ранения в результате обстрела здания пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино.

Парень ранен при атаке дрона ВСУ на легковушку в Белгородской области
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Иван Косицын
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