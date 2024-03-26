Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трёх
Гладков: При обстреле ВСУ белгородского села Головчино пострадала женщина
Сгоревший при обстреле белгородского села Головчино автомобиль. Обложка © t.me / vvgladkov
Женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ села Головчино Грайворонского округа, где также получили ранения двое пожарных. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области. Фото t.me / vvgladkov
По его словам, пострадавшая с осколочным ранением доставлена в больницу. Гладков добавил, что в селе повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте, в здании пожарной части. Предварительно, повреждено шесть автомобилей, один из которых сгорел.
Напомним, в ночь на 26 марта в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и не подходить к окнам. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о поражении 13 воздушных целей. По его словам, два человека пострадало. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка. В Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО "Вампир" в Белгородской области. А утром силы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над регионом. По данным МЧС, двое пожарных получили ранения в результате обстрела здания пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино.