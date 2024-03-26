Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трёх

Женщина пострадала при обстреле со стороны ВСУ села Головчино Грайворонского округа, где также получили ранения двое пожарных. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшая с осколочным ранением доставлена в больницу. Гладков добавил, что в селе повреждения выявлены в четырёх частных домовладениях, одно из которых загорелось, на социальном объекте, в здании пожарной части. Предварительно, повреждено шесть автомобилей, один из которых сгорел.